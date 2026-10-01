Melis Sütşurup Sandal'ın, fon soruşturması açılmadan önce 11 milyar TL'lik olduğu belirtilen bir vurgunla kayıplara karıştığı öne sürüldü. Daha sonra Dubai'ye yerleştiği ve eşi Mustafa Sandal'ın da bu ülkeden oturma izni aldığı ortaya çıktı.

DUBAİ'DEKİ YAŞAMLARI GÜNDEMDE

Önceki gün savcılık tarafından Melis Sütşurup Sandal ile babası Cihan Sütşurup hakkında yakalama ve mal varlıklarına el koyma kararı çıkarıldı. Çiftin Dubai'deki yaşamını sürdürdüğü belirtilirken, Melis Sütşurup Sandal'ın harcamalarının kentte yaşayan bazı Türklerin de dikkatini çektiği aktarıldı.

ÖZEL JET İÇİN 3,5 MİLYON TL ÖDEDİ

Şarkıcı Mustafa Sandal'ın Özbekistan'da vereceği konsere tarifeli uçak yerine özel jetle gitmesi de gündeme geldi. Sabah gazetesinden Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre Sandal, konserden 2,8 milyon TL gelir elde ederken özel jet için 3,5 milyon TL ödedi. Melis Sütşurup Sandal'ın Dubai'de lüks bir yaşam sürmesi ve oğlunu yapay zekâ ile eğitim verdiği belirtilen bir koleje yazdırması da haberlerde yer aldı.

BABANIN GEÇMİŞTEKİ BORSA CEZASI DA GÜNDEMDE

Cihan Sütşurup'un adı daha önce de borsa manipülasyonu iddiasıyla gündeme geldi. Sütşurup'un 2002 yılında başlayan süreçte sermaye piyasası incelemeleri sonucunda borsa manipülasyonu nedeniyle ceza aldığı belirtildi. Öte yandan Mustafa Sandal'ın, "Müzik dışında gelirim yok, eşimle maddi ortaklığım yok" açıklaması da tartışma konusu oldu. Sosyal medyada bazı kullanıcılar Sandal'ın açıklamasını eleştirirken, bir kullanıcı sanatçının "Jest Oldu" şarkısına gönderme yaparak, "Kız seni alan yaşadı" ifadesini kullandı.