Mustafa Sandal, eşi Melis Sütşurup Sandal’ın fon soruşturmasında adının geçmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Benim alnım ak!” diyerek kendisinin ve eşinin mağdur olduğunu savunmuştu.

Günaydın yazarı Ömer Karahan’ın haberine göre, Sandal’ın fon soruşturması başlamadan önce Dubai’den oturum izni almak için başvuruda bulunduğu iddia edildi.

HAVALİMANINDA 2 GÜN BEKLEDİ

Geçtiğimiz günlerde konser için yurt dışına çıkmak isteyen Mustafa Sandal’ın Dubai Havalimanı’nda polis tarafından durdurulduğu ve ülkeden çıkışına izin verilmediği öne sürüldü.

İşlemlerin tamamlanması için iki gün Dubai’de kalmak zorunda kaldığı belirtilen Sandal’ın, yurt dışındaki konserine yetişebilmek için özel jet kiraladığı iddia edildi.

MELİS SÜTŞURUP HAKKINDA DA İDDİA

Öte yandan Melis Sütşurup Sandal hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu da iddia edildi.

Sütşurup’un fondaki parasını çektikten sonra Dubai’ye gittiği ve henüz Türkiye’ye dönmediği öne sürüldü.

EŞİNİN MAL VARLIĞINA TEDBİR KONULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 42 kişinin mal varlığına tedbir konuldu.

Bu isimler arasında bulunan, aynı zamanda borsacı Cihan Sütşurup'un kızı olan Melis Sütşurup Sandal'ın tasfiye edilen fonlardan 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL para çektiği iddia edildi.