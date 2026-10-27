Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada aralarında Aylin Kotil, Ömer ve Emir Sarıgül ve gazeteci Murat Ağırel'in de bulunduğu 18 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturması sürerken Mustafa Sarıgül de kendisi ve ailesi hakkındaki iddialarla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamasını sosyal medyadan paylaşan Sarıgül, asıl mağdurların kendilerini olduğunu söyledi ve iddiaları diye getirenlerle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.
İŞTE SARIGÜL'ÜN AÇIKLAMASI
"Sinan Çampınar adlı şahıs Türkiye'ye doğrudan yatırım yapmak isteyen uluslararası yatırımcıların olduğunu ve bu yatırımlar için finansman sağlayacağını belirterek benimle iletişime geçmiştir. Soruşturma açılmasına neden olan bu şahıslarla aramızdaki temaslar bu nedenle başlamıştır. Kamuoyuna yansıyan önü arkası kesilerek yayınlanan görüntülerdeki şirketler, sözü geçen meblağların tamamı Sinan Çampınar adlı şahsın ikna amaçlı sunumlarıdır. Yatırım projelerinin uydurma olduğu, bu yatırımlar için finansman sağlayabilecek bir kapasitelerinin olmadığının -geç de olsa- anlaşılması üzerine de temas kesilmiş, hukukive cezai yollara başvuracağımız bildirilmiştir. Bunun üzerine hemen ertesi günü, 16 Aralık 2025 tarihinde Sinan Çampınar İstanbul'a gelerek imzalanan protokollerin ve sözleşmelerin geçersiz olduğunu, tarafların birbirlerinden herhangi bir hak veya alacaklarının bulunmadığını kabul ederek sulh ve ibra protokolü imzalamıştır. Bu kez Sinan Çampınar’ın ortakları Marc Baeriswyl ve KaiPrecat, temsilcisi oldukları Enerji SKM Holding UG üzerinden, geçersizliği kabul edilen sözleşmeden doğan hakları devraldıklarını ileri sürerek hakkımızda suç duyurusunda da bulunmuşlardır. 7 Ağustos 2024 tarihli aynı isim ve aynı formatta, ancak birbirinden tamamen farklı yükümlülükler içeren iki ayrı sözleşmede noter olarak gösterilen kişinin noterlik yapma yetkisinin bulunmadığı, Birleşik Krallık Noterler Birliği tarafından yazılı olarak doğrulanmıştır. Sinan Çampınar'ın sözleşmeleri imzaladığı şirketi temsil yetkisinin olmadığı Almanya'daki resmî ticaret sicili kayıtlarında bellidir. Alman yetkili makamlarından alınan belgelerde, Ömer Sarıgül ile ilişkilendirilen şirketin kuruluş işlemlerinin tamamlanmadığı ve ticaret siciline tescil edilmediği, Aylin Kotil ile ilişkilendirilen şirketin ise herhangi bir ticaret sicili kaydının bulunmadığı doğrulanmıştır."
4 MİLYON AVRO TALEP ETTİLER
Bu şahısların hakkımızda yaptıkları şikâyetlerde ileri sürdükleri ve sosyal medyada da yayılan 10 milyon avro ve 100 milyon avro tutarında ödeme yapıldığına dayanak gösterilen dekontlar da gerçek bir bankacılık işlemini yansıtmayan, sahte olarak düzenlenmiş belgelerdir. Şahsıma, aileme veya şirketimize bu tutarlarda herhangi bir para transferi gerçekleşmemiştir. Soruşturmanın açılmasına neden olan şahıslar kurulmamış şirketleri kurulmuş, faaliyette bulunuyormuş gibi gerçekleşmemiş ödemeleri gerçekleşmiş gibi göstererek şahsım ve ailem hakkında gerçeğe aykırı iddialar ve dayanaksız talepler ileri sürmüş, tarafımızdan 4 milyon avro talep etmişlerdir. Şahısların ortaya koyduğu belgeler, sözleşmeler, banka dekontları, noter tasdikleri sahtedir, üretilmiştir. Burada dolandırılmak istenen ve mağdur olan ben ve ailemdir. Bu nedenle Sinan Çampınar, Enver Çampınar, Diyar Çampınar, Marc Baeriswyl ve Kai Precat hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Söz konusu kişilerin birbirleriyle bağlantılı eylemlerinin, düzenlenen sözleşmelerin ve ileri sürülen taleplerin bütün yönleriyle araştırılmasını ve suç teşkil eden fiillerin sorumlularının tespit edilerek cezalandırılması talep edilmiştir. Olayların gerçek mahiyeti, Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğumuz 27.10.2026 tarih ve 2026/188167 (Dolandırıcılık Büro) Hz. dos. suç duyurusu dilekçesi ve ekindeki belgelerin incelenmesiyle açıklığa kavuşacaktır. Şahsıma, aileme ve şirketimize yönelik asılsız iddialar ve haksız talepler karşısında bütün hukuki haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz. Adaletin, vicdan ve hakkaniyetle tecelli edeceğine inanıyorum.