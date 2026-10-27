Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada aralarında Aylin Kotil, Ömer ve Emir Sarıgül ve gazeteci Murat Ağırel'in de bulunduğu 18 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturması sürerken Mustafa Sarıgül de kendisi ve ailesi hakkındaki iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamasını sosyal medyadan paylaşan Sarıgül, asıl mağdurların kendilerini olduğunu söyledi ve iddiaları diye getirenlerle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

İŞTE SARIGÜL'ÜN AÇIKLAMASI