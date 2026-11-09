Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi.

"Suç örgütü kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlamalarına ilişkin hazırlanan tahkikat dosyası, yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Dosyanın, fezleke hazırlanması amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildiği belirtildi.

SARIGÜL'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Dosyanın Ankara'ya gönderilmesinin ardından Mustafa Sarıgül'den de açıklama geldi; gazeteci Barış Yarkadaş, Sarıgül'ün kendisine yaptığı açıklamayı aktardı.

Aktarılana göre Sarıgül, "Dimdik ayaktayım, en kısa zamanda büyük bir açıklama yapacağım, hiç kimseye boyun eğmem" ifadelerini kullandı.

KORUMASI EK İFADE VERMİŞTİ

Öte yandan Mustafa Sarıgül'ün eski koruması Beşir Ömer Demir, soruşturma kapsamında savcılıkta ikinci kez ifade vermişti.

Demir'in bu ifadesinde daha önceki beyanlarını detaylandırdığı ve Sarıgül'ün kendisine yönelik cinsel saldırı niteliğinde eylemlerde bulunduğunu ileri sürdüğü belirtildi.