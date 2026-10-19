İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturması kapsamında, gazeteci Murat Ağırel, Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil ve oğlu Ömer Sarıgül'ün de aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, tutuklamaların ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tepkisini dile getirdi.

Sarıgül, aile üyelerinin ve arkadaşlarının masumiyetinin ortaya çıkması için hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

'BELGELER SAHTEDİR'

Sarıgül, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin her yurttaşının şerefi, onuru ve özgürlüğü devlete emanettir.

Adalet sisteminin kişisel kin ve husumeti için yargıyı alet edenlere karşı vatandaşını korumasını beklerdim.

Suçlamada bulunan şahısların ortaya koyduğu belgeler herhangi bir soruşturma işleminin açılmasını dahi gerektirmeyecek ölçüde sahte belgelerdir.

Aile üyelerimin ve arkadaşlarımın masumiyeti ve haklılıklarının ortaya çıkması için hukuki mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Hukuka olan inancımızı yitirmeden, yargıya güvenmeye devam edeceğiz."