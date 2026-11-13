"Kara para aklama" ve "cinsel istismar" iddialarıyla gündeme gelen Mustafa Sarıgül, dokunulmazlığının kaldırılmasını talep edip etmeyeceğini soran gazeteci Cihan Saraç'a, "Bahsetmiş olduğunuz konular fasa fiso konulardır, bu konulardan dokunulmazlığım kalkmaz. Dokunulmazlığım kalkarsa benim de kendime göre bir savunma mekanizmam var. Gerekli cevabı vereceğim" dedi.

DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI GÜNDEMDE

Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil, oğulları Ömer ve Emir Sarıgül'ün de tutuklandığı ve Emir Sarıgül'ün "etkin pişmanlık"tan yararlanarak tahliye edildiği "kara para aklama", "cinsel istismar" ve "taciz" soruşturması devam ediyor. Mustafa Sarıgül'ün, hakkındaki iddialar nedeniyle dokunulmazlığının kaldırılarak yargılanması gündemde.

Gazeteci Cihan Saraç, Lider Haber yayınında Mustafa Sarıgül'le yaptığı telefon görüşmesini anlattı. Saraç'ın aktardığına göre "Ülkeden kaçacak mısınız?" sorusunu yanıtlayan Sarıgül, "Hayır. Kaçmayacağım, kaçmak gibi bir düşüncem yok. Erzincan'dayım, Erzincan'dan İstanbul'a geçiyorum" dedi. Sarıgül'ün cinsel taciz iddialarını reddettiğini belirten Saraç, "Hiç kimseyle fiziksel bir temasım olmadı" dediğini aktardı.

EMİR SARIGÜL'ÜN İDDİALARINI YALANLADI

"Oğlumun açıklamalarını tasvip etmiyorum, doğru bulmuyorum" diyerek oğlu Emir Sarıgül'ün iddialarını yalanlayan Sarıgül, dokunulmazlıkla ilgili, "Bu konulardan dokunulmazlığım kalkmaz. Bunlar fasa fiso konular. Dokunulmazlığım kalkarsa benim de kendime göre bir savunma mekanizmam var. Televizyonlarda konuşulanlar var. Bunların altında kalmayacağım, gerekli cevabı vereceğim" diye konuştu.

"DOKUNULMAZLIĞIMIN KALDIRILMASINI TALEP ETMEYECEĞİM"

Dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunup bulunmayacağı sorusuna Sarıgül, "Hayır öyle bir şey yapmayacağım. Benim 32 yıldan beri dokunulmazlığım yoktu. Bunlar niye çıkmadı ortaya?" yanıtını verdi.

"Cinsel istismar" iddiasında bulunan yakın koruması Beşir Ömer Demir'e ilişkin de konuşan Sarıgül'ün, "Korumam terbiyesizlik yapmış. Madem böyle bir olay oldu niye gidip beni şikâyet etmedi? 150 bin dolar almış, insanın namusu, şerefi, haysiyeti parayla satın alınır mı? O gün beni şikâyet etmiyor da emniyet sıkıştırınca kalkıp bu işe girişiyor" dediği belirtildi.