Eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı ve CHP milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu CHP'li belediyelere yönelik soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. Mustafa Sarıgül, oğlunun ifade vermeye çağrılmasına ilişkin olarak, "Benim oğlum da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Kanunlar önünde bütün vatandaşlar eşittir." dedi.

CHP'li Sarıgül, bir gazetecinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DHKP/C'ye 2014-2016 yıllarında finansal destek sağlandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Emir Sarıgül'ün "tanık" sıfatıyla ifadeye çağrılmasına ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine, "Benim oğlum da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Kanunlar önünde bütün vatandaşlar eşittir. Sayın savcının sorduğu soruların hepsine cevap vermekle mükelleftir. Benim oğlumun hiçbir vatandaştan hiçbir ayrıcalığı yoktur ve olmaz." yanıtını verdi.