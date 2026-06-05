TFF 2. Lig ekibi Erzincanspor, Ahmet Yıldırım ile yaşanan ayrılığın ardından teknik direktörlüğe Mustafa Sarıgül'ü getirdi.

Başkan Alaattin Yavuz Güneş, 6 yıl önce de kulüpte görev alan Mustafa Sarıgül ile gerçekleştirdiği görüşmede anlaşmaya vardı. 53 yaşındaki Sarıgül, son olarak çalıştırdığı Muğlaspor'da 2. Lig Beyaz Grup şampiyonu olarak 1. Lig'e yükselme başarısı göstermişti.

ULUKAYA'DAN YENİ SPONSORLUK

Öte yandan ABD merkezli ünlü yoğurt firması Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın da kısa sürede memleketinin takımı olan Erzincanspor'a sponsorluk desteğini açıklaması bekleniyor. Fenerbahçe'ye stat sponsoru olan Chobani'nin, Erzincanspor ile de yaklaşık 5 milyon dolarlık rekor bir anlaşma yapması öngörülüyor.