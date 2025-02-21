Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül yaşam pahalılığı, enflasyon ve fahiş fiyatlarla ilgili videolar çekmeye devam ediyor.

Sarıgül, son çektiği videoda evine gelen elektrik faturasını paylaştı.

Yaşadığı eve 10 bin lira elektrik faturası geldiğini söyleyen CHP'li Sarıgül, "Yazıklar olsun!" dedi.

'FABRİKA MI BURASI?'

Sarıgül'ün konuşması şöyle: "Elektrik faturası gelmiş... Ne siz sorun ne ben söyleyeyim. 10 bin lira elektrik faturası mı olur ya? Fabrika mı burası, yazıklar olsun!"