İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçuna ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında “örgüte üye olma”, “aklama” ve “rüşvet” suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 15’i gözaltına alınırken, diğer şüphelilere yönelik işlemlerin sürdüğü belirtildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan Ç.K. ve H.M. isimli 2 kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

O BELEDİYE BAŞKANINI BARIŞ YARKADAŞ AÇIKLADI

H.M.'nin kim olduğunu Barış Yarkadaş açıkladı.

Yarkadaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre H.M. Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar.

Yarkadaş, "Mustafa Sarıgül soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen kişilerden biri de CHP’li Beşiktaş Belediyesi eski Başkanı Murat Hazinedar… Hazinedar yurt dışında…"

Hazinedar ile az önce konuştuğunu açıklayan Yarkadaş Hazinedar'ın açıklamasını da paylaştı:

"Murat Hazinedar, 'Ülkeme döneceğim. Polis sabah ikametime gitmiş. Benim veremeyecek bir hesabım yok. Daha önce de 400 yılla yargılandım. Mustafa Sarıgül ile tek kuruşluk bir ticari ilişkim yok. Kamuoyunun bildiğinin aksine avukatı da değilim. Biraz sonra kamuoyuna ayrıntılı bir açıklama da yapacağım' dedi."

Yarkadaş, "Hazinedar konuşmamızın ardından geniş ve kapsamlı bir açıklama da yolladı." ifadelerini kullandı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER BELLİ OLDU

Gözaltına alınan isimler şu şekilde:

1-Ahmet Tunç AKAN

2-Sibel ASLANBAŞ

3-Arda Ali CAN

4-Rıza Selim DEMİR

5-Hülya TURAN

6-Meltem ÜLGEZ

7-Elif Gülhan ESKİCİOĞLU

8-Gamze KILINÇ BÜYÜK

9-Alper GÜNDÜZ

10-Ramazan ELMAS

11-Burak ÇELEBİ

12-Mustafa KÖRPE

13-Yılmaz GÜNEY

14-Remzi ONUK

15-Emin ERES