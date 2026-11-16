Sarıgül dosyasında gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. 9 şüpheli tutuklama talebiyle, 6 şüpheli ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi
Tutuklama talebiyle sevk edilenler: Ahmet Tunç Akan, Emin Eres, Ramazan Elmas, Yılmaz Güney, Burak Utku Çelebi, Arda Ali Can, Rıza Selim Demir, Alper Gündüz ve Elif Gülhan Eskicioğlu.
Adli kontrol talebiyle sevk edilenler ise Mustafa Körpe, Gamze Kılınç, Remzi Onuk, Sibel Aslanbaş, Hülya Turan ve Meltem Ülgez.