Sarıgül soruşturmasında bir sıcak gelişme yaşandı.

ETKİN PİŞMANLIK İFADESİ VERECEK

Sözcü TV Muhabiri Ceylan Sever'in aktardığına göre, Ömer Sarıgül'ün pazartesi günü bu kapsamda savcılığa getirilerek tutuklu bulunduğu cezaevinden ifade vermesi bekleniyor.

Ağabeyi Emir Sarıgül, daha önce verdiği ek ifadelerle serbest kalmıştı. Ömer Sarıgül'ün durumu pazartesi günü netleşecek.

SÖZCÜ TV Muhabiri Ceylan Sever, Pınar Erbaş ile Gecenin Sözü programında şu ifadeleri kullandı:

"- Ömer Sarıgül etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini söyledi. Pazartesi günü savcılığa getirilerek ifade vermesi bekleniyor.

- Ömer Sarıgül ilk operasyonda suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklama soruşturmasında 16 Ekim'de gözaltına alınmıştı. 19 Ekim'de tutuklanmıştı. Annesi Aylin Kotil de tutuklanan isimler arasındaydı. Emir Sarıgül de tutuklanan isimler arasındaydı. Önce Emir Sarıgül etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade vererek ev hapsi şartı ile adli kontrolle tahliye olmuştu.

- Peki Ömer Sarıgül de Emir Sarıgül gibi tahliye edilecek mi?

- Bunun için savcının verdiği ifadeyi yeterli görmesi lazım ve bu talepte bulunması lazım ancak ifade sonrası savcı sulh ceza hakimliğinden tahliye talebinde bulunur mu? Bunu da pazartesi günü takip edeceğiz."