Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından adli kontrolle serbest bırakılan M.B., savcılığa verdiği son ifadede yaşadıklarını ayrıntılarıyla anlattı. M.B.'nin iddiasına göre, serbest kalmasının ardından Mustafa Sarıgül kendisiyle yeniden temas kurmak istedi. Bu süreçte yalnızca kendisini değil, ablasını da defalarca telefonla aradı.

SERBEST KALDIKTAN SONRA TELEFONLARI SUSMADI

Sarıgül'den korktuğu için aramalara yanıt vermek zorunda kaldığını belirten M.B., arayan numaralardan birinin Sarıgül'ün kendi numarası olduğunu, diğerinin ise sonu 62 62 ile biten bir telefon numarası olduğunu söyledi.

Yaptığı görüşmede Sarıgül'ün ağlayarak konuştuğunu ileri süren M.B., ifadesinde şu sözlere yer verdi:

“Serbest bırakıldıktan sonra Mustafa Sarıgül benimle iletişime geçmeye çalıştı. Beni ve ablamı sayısız kere telefonla aradı. Aradığı telefon numaralarından birisi kendi numarasıydı, diğer telefon numarası ise sonu 62 62 idi. Sarıgül’den korktuğum için telefonları açmak zorunda kaldım. Konuşmamızda ağlayarak biz ne duruma düştük, neden böyle olduk dedi.”

SARIGÜL'ÜN BİLGİSİ DAHİLİNDE ARADIKLARINI SÖYLEDİLER

M.B. telefon görüşmelerinin ardından R.O., Y.G. ve E.E. isimli üç kişinin kendisiyle iletişime geçtiğini iddia etti. Bu kişilerin, Sarıgül'ün zor durumda olduğunu ve kendisini onun bilgisi dahilinde aradıklarını söylediklerini aktardı.

ETİLER'DE SARIGÜL'ÜN EVİNDE BULUŞTULAR

İfadesinde Mustafa Sarıgül ile bir akşam yemeğinde buluştuğunu da anlatan M.B., davetin Sarıgül tarafından yapıldığını belirtti. M.B.'nin beyanına göre buluşma, Sarıgül'ün Etiler'deki Platin Konutları'nda bulunan evinde gerçekleşti.

ARACI ÜZERİNDEN 149 BİN LİRA TESLİM EDİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ

M.B., ifadesinin devamında E.E.'nin kendisine bir poşet içerisinde para verdiğini öne sürdü. Poşeti açtığında 149 bin lirayla karşılaştığını belirten M.B., bu parayı Mustafa Sarıgül'den aldığı için pişmanlık duyduğunu söyledi.

M.B., savcılık ifadesinde para teslimini ve pişmanlığını şu sözlerle dile getirdi:

“Daha sonradan tarafıma E.E. tarafından para gönderildi. E.E. tarafından tarafıma teslim edilen poşeti açtığımda 149 bin TL para gönderildi. Mustafa Sarıgül ile gözaltına alındıktan sonra iletişime geçip konuştuğum için pişmanım, bu şahıstan para aldığımdan dolayı da pişmanlık duyuyorum.”