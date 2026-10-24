İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Almanya vatandaşı K.P. ve M.B.'nin yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek miktarda parayı aklamaya yönelik işlemler gerçekleştirdiği öne sürüldü. Soruşturma dosyasında 80 milyon avroluk sözleşme düzenlendiği, 100 milyon avroluk havale yapıldığı ve 1 milyar avroluk bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği iddiaları yer aldı. Ayrıca 1,5 milyon avro tutarında tekne satışı gerçekleştirildiği belirtildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından hakimliğe çıkarılan Cihan Tunç, Ümit İlker Avcı ve Çağlar Sezgin tutuklandı.

SARIGÜL'ÜN KORUMASINA EV HAPSİ

Mustafa Sarıgül'ün yakın koruması Beşir Ömer Demir ile Atakan Eren hakkında ise konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. İki şüpheli bu kararla serbest bırakıldı.