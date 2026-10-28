Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturmada gözaltına alınan eski Şişli Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü C.D.'nin beyanlarının ardından savcılığın soruşturmayı genişlettiği ve 10 kişi hakkında daha gözaltı kararı verdiği öne sürüldü. Hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilen kişiler arasında, Şişli Belediyesi lise kamplarından sorumlu olduğu ifade edilen Abdülkadir S., Sarıgül'ün iki yakın koruması, Ankara'da erkek berberliği yapan bir kişi ve soruşturma dosyasında adı geçen diğer kişilerin bulunduğu aktarıldı.

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