Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, hakkında gözaltı kararı bulunan oğlu Emir Sarıgül’ün kendisine ait Ankara’daki konutta olduğu iddialarına sosyal medya hesabından yayımladığı videoyla yanıt verdi. Haberlerin asılsız olduğunu belirten Sarıgül, “Ben şu anda İstanbul’daki evimdeyim. Lütfen buyurun gelin” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü kara para aklama ve nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında hakkında gözaltı kararı bulunan Emir Sarıgül’ün, babasının Çankaya ilçesindeki Angora Evleri’nde bulunan konutunda olduğu öne sürülmüştü.

Sarıgül, bazı medya kuruluşlarında oğlunun Angora’daki evde bulunduğu ve evin etrafının emniyet mensuplarınca sarıldığı yönünde haberler yer aldığını belirterek bu iddiaları reddetti.

“GERÇEKLERİN ÜZERİNİ HİÇ KİMSE KAPATAMAZ”

Oğlunun emniyete ve savcılığa giderek gerçekleri anlatacağına inandığını ifade eden Sarıgül, şunları söyledi:

“Oğlum da inanıyorum ki bir an önce gidip emniyetimize, savcımıza gerçekleri anlatacak ve gerçekler ortaya çıkacak. Gerçeklerin üzerini hiç kimse kapatamaz. Bizim de verilemeyecek hiçbir hesabımız yok. Hiçbir endişeniz olmasın.”

Sarıgül ayrıca, “Yüz liralık bir dekont gönderip sahte yapay zekayla onları düzeltenler de inşallah hukuk önünde hesaplarını verecektir” ifadesini kullandı.