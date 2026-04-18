Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında yeni ayrıntı tartışma yarattı. Bu kapsamda "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in olduğu iddia edilen sosyal medya paylaşımları dikkat çekti. Doku'nun kaybolduğu 2020 yılından günümüze kadar sosyal yaptığı paylaşımlarda lüks tatil görüntülerine yer verdiği ve günlük yaşamına olağan şekilde devam ettiği görüldü. NE OLMUŞTU? Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenirken 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında 10 şüpheli tutuklanırken, üç kişi hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti. Son tutuklanan isim ise dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel olmuştu.

