AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, gözaltındaki Türkiye Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltında yazdığı notu eleştirmeye kalkınca sosyal medyadan yanıtlar da gecikmedi. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından sosyal medya platformları X ve Instagram'a erişim sağlanamadığı için çoğu kullanıcı VPN kullanırken Varank'ın paylaşımını nasıl yaptığı da merak konusu oldu.

İmamoğlu dün sabah saatlerinde gözaltına alındı. İmamoğlu'nun gözaltındayken el yazısıyla kaleme aldığı mesajı yayımlandı.

İmamoğlu mesajında, "Yapılan yalanlara, kumpaslara, tuzaklara, yalanlara, kul hakkı yiyenlere, halkın iradesini çalanlara gerekli cevabı milletimiz verecektir. Önce Allah’a sonra milletimize emanetim" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun mesajını alıntılayan AKP'li Mustafa Varank, "Gerçekten kötü bir Türkçe; neden üniversite sınavını kazanamadığı anlaşılıyor..." dedi.

Varank'a yanıt sosyal medyadan tepkiler gecikmedi. Varank'ın paylaşımı binlerce yorum aldı.

VARANK'IN HATALARINI DÜZELTTİLER

2016-2017 eğitim öğretim yılı açılışı dolayısıyla dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, Erzincan'da bir ilkokula yaptığı ziyarette tahtaya “2016-2017 egitim ögretim yılı hayırlı olsun” yazmış, Yıldırım'ın imla hataları gündem olmuştu.

Varank'a Yıldırım'ı hatırlatanlar da oldu, Varank'ın paylaşımındaki imla hatalarını düzeltenler de...