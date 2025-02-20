Ankara Valisi Vasip Şahin, kentteki kar yağışının azaldığını belirterek, yarın okulların tatil edilmeyeceğini açıkladı. Vali Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde an itibarıyla kar yağışı azalmış olup meteorolojik tahminlere göre saat 24.00 itibarıyla yağışın durması beklenmektedir. Bu nedenlerle Valiliğimizce yapılan değerlendirme sonucunda eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır" ifadelerini kullandı.
Vali Şahin'in kar tatili açıklamasının ardından, AKP Milletvekili Mustafa Varank, sosyal medya hesabından şakayla karışık bir paylaşımda bulundu.
Varank, "Ahh, nerede çocukların o eski Vasip amcası" mesajını yazarak, Vali Şahin'in geçmişteki tatil kararlarına göndermede bulundu.