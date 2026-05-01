MUSTAFAKEMALPAŞA SULH HUKUK MAHKEMESİ
Örnek No:55*
MUSTAFAKEMALPAŞA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/7 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa ili Mustafakemalpaşa ilçesi, Fevzidede Mahallesi, 1907 ada 5 parsel, 35.636,87m² Tarla vasfı ile kayıtlı taşınmaz kırsal yerleşim alanı dışındadır. Kadastro yoluna cephesi vardır. Sulu tarım arazisidir.
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 22.807.596,80 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 3083 sayılı yasanın 6, maddesi gereğince kısıtlıdır. Parsel Büyükova Koruma alanı içerisindedir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 11:12
Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 11:12
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 11:12
Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 11:12
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
