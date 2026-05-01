MUSTAFAKEMALPAŞA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Örnek No:55*

T.C.

MUSTAFAKEMALPAŞA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/7 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa ili Mustafakemalpaşa ilçesi, Fevzidede Mahallesi, 1907 ada 5 parsel, 35.636,87m² Tarla vasfı ile kayıtlı taşınmaz kırsal yerleşim alanı dışındadır. Kadastro yoluna cephesi vardır. Sulu tarım arazisidir.

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 22.807.596,80 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 3083 sayılı yasanın 6, maddesi gereğince kısıtlıdır. Parsel Büyükova Koruma alanı içerisindedir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 11:12

Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 11:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 11:12

Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 11:12

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02467025