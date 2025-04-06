CHP lideri Özgür Özel’in İBB Başkanlığı’na “Kifayetsiz muhteris, kayyum olarak atanacaktı” dediği Ulaştırma eski Bakanı AKP’li Adil Karaismailoğlu’nun İBB’yi 15 milyon 458 bin lira zarara uğrattığı savunuldu.

TOPBAŞ DÖNEMİNDE

Tutar 2018 yılındaki dolar kuru ile 2 milyon 576 bin dolar ediyor. Günümüz değeriyle ise İBB’deki kamu zararı 97 milyon 900 bin TL oldu.

Karaismailoğlu, 2018’deki AKP’li başkan Kadir Topbaş döneminde İBB’de “İhale ve Harcamalardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı” olarak görev yapmıştı.

İŞLERDE USULSÜZLÜK

30 Ekim 2018’deki “İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yatırım Organizasyonları” ihalesi 26 milyon 585 bin TL’ye İBB iştiraklerinden Dijital Medya A.Ş’ye verildi. 17 Nisan 2019’da ödeme için KDV hariç 13 milyon 629 bin liralık fatura kesildi.İBB’nin teftiş raporunda işlerin tamamına yakınının usulsüz olduğu saptandı.