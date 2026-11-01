Sivas'ın Suşehri ilçesi Taşköprü Mahallesi Kısa Sokak'taki müstakil evde, biriken doğalgazın sıkışması sonucu şiddetli bir patlama meydana geldi.
Patlama sırasında evde bulunan Miray Özata, Şahinder Özata ve Havva Demir yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Patlama nedeniyle evde büyük çapta hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.