Bir döneme damga vuran Bez Bebek dizisinde hayat verdiği Yağmur karakteriyle tanınan Asena Keskinci, son olarak dijital platformda yayınlanan Jasmine dizisindeki cesur performansıyla gündeme gelmişti. Genç oyuncu şimdi ise kariyerinde bambaşka bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

TESETTÜRLÜ İMAJIYLA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Yeni korku filmi için sete çıkan Keskinci, çekimlerden paylaştığı tesettürlü karesiyle sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Takipçileri, oyuncunun yeni imajına kısa sürede yoğun ilgi gösterdi.

"Üç Harfliler: Mühür" filminin başrolünde yer alan Asena Keskinci, canlandıracağı karakter için kamera karşısına geçti. Rolü gereği tesettürlü bir görünüme bürünen oyuncu, setten yaptığı paylaşımla hayranlarını şaşırttı.

Paylaşımına esprili bir not da ekleyen Keskinci, "Tesettür baya yakışıyor ablanıza ama burada fotoyu bana çektirdikleri için armut gibi çıkmışım, canınız sağ olsun." ifadelerini kullandı.