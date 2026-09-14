Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sosyal medya üzerinden müstehcenlik suçunu işleyen şahıslara yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Geçtiğimiz günlerde 5 ilde 7 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyon kapsamında aranan, sosyal medyada 'Raperin Yılmaz' takma adını kullanan Pınar Güler İzmir'de yakalanarak gözaltına alındı.
ŞÜPHELİLERİN İÇERİKLERİ
Şüpheli şahısların sosyal medya hesaplarında yapılan incelemede, cinsel içerikli paylaşımlarda bulundukları ve çeşitli platformlarda hesap açarak para karsılığında özel üyelik sistemi üzerinden müstehcen görüntüler paylaştıkları tespit edildi.
Operasyon sırasında ilk gözaltına alınan isimler Tuğba Ekinci, Ahmet Yılmaz, Ozan Rüzgar Dikici, Beren Akın ve çağlayan Yıldırım oldu. Muhammet Ekici isimli şüphelinin ise ceza İnfaz kurumunda bulunduğu öğrenildi.