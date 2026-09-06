Sosyal medya hesapları üzerinden para karşılığında müstehcen içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Tuğba Ekinci tutuklanarak cezaevinde kondu.

Ekinci'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı.

“- Vatana milletime bağlı bir insanım. Özellikle kolluk kuvvetleri, şehit ve gazi yakınları ile yardıma muhtaç kişiler yönelik yapmış olduğum programlarda para almadım. Yaptığım paylaşımın suç unsuru olduğunu öngörmedim. Eğer şayet suç unsuru olduğunu bilseydim böyle bir paylaşım yapmazdım. Konu hakkında söyleyeceklerim bunlardan ibarettir.

- Benim X isimli platform üzerinde herhangi bir hesabım yoktur ve bir paylaşımım bulunmamaktadır. Bahse konu videonun paylaşımını X isimli platform üzerinde ben yapmadım. Bahse konu brazmagazin isimli hesabın kullanıcısını ve hesabı tanımıyorum. Dosyaya konu paylaşımdaki videoyu ben kendim çektim ve tarafımca kullanılan “tugbaekinciofficial” isimli Instagram hesabımda paylaştım. Burada yaptığım paylaşım ise ana sayfada sabitlenmeden story olarak adlandırılan anlık bir paylaşımdır.

- Çektiğim ve paylaşmış olduğum bu videonun suç unsuru olduğunu düşünmedim. Kaldı ki çok daha müstehcen olarak değerlendirebileceğim ahlaksız uyuşturucu ve yasaklı madde içerikli paylaşımları sosyal medya organları üzerinde görmekteyiz. Bu denli paylaşımları izledikten sonra kendi yaptığımın suç olabileceğini düşünmedim. Bu paylaşımı yaptıktan çok kısa bir süre sonra ailem tarafından tepki çekmem üzerine paylaşımı hemen kaldırdım. Fakat Instagram hesabım birçok takipçim tarafından takip edilmekte olup, bahse konu paylaşım iznim ve bilgim dışında başka kişiler tarafından kopyalanarak farklı mecralarda paylaşılmış, konu tamamen bundan ibarettir.”

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre, Ekinci ifadesinde aylık gelirinin 50 Bin TL olduğunu da söyledi.

"AMELİYAT MASRAFLARI İÇİN SOSYAL MEDYADADAN KAZANÇ SAĞLIYORUM"

Aynı operasyonda gözaltına alınan Ahmet Yılmaz da ifadesinde şunları söyledi:

“- Bahse konu paylaşımlarda ve yukarıda beyan ettiğim bütün hesaplarımda bulunan paylaşımlarımda herhangi bir müstehcenlik içerecek cinsel organım görünecek şekilde bir paylaşımım bulunmamaktadır. Yaptığım paylaşımların tamamı yukarıda da beyan ettiğim gibi günlük hayatıma ait anları takipçi kitlemi de korumak amacıyla yapmış olduğum paylaşımlardır. Cinsel kimliğim nedeniyle iş verilmediği için tüm geçimimi sosyal medya hesaplarımdan sağlamak zorundayım.

- Cinsiyet uyum sürecimi tamamlamak için ameliyat olmam gerekmektedir ve bu ameliyatın maddi yükümlülüklerini karşılayabilmek için kendi mesleğimi icra edememem nedeniyle sosyal medyadan kazanç sağlamaktayım ancak paylaşımlarım müstehcen değildir, paylaşımlarımın fikirlerin faydalı olduğunu ve

- Türk örf adetlerine uygun olduğunu düşünüyorum. Paylaşımlarımda bulunan yayınlarım ve paylaşımlarım 18 yaş ve üzeri seyircilerin izleyebilmesi için tiktok ve youtube uygulamalarda kısıtlama ayarı kendim tarafından yapılmıştır.

- Ben müstehcenlik suçunu işlediğimi düşünmüyorum ve böyle bir suç ile ilgili olarak ifade verdiğim için kendimi çok üzgün hissediyorum.”