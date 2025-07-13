Yetişkinlere özel içerikler üretilen platformlarda yaptığı paylaşımlar ile gündem olan Merve Taşkın, 14 Şubat sevgililer günü öncesinde yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınmıştı.



Devam eden süreçte 'ev hapsi' kararıyla serbest bırakılan Taşkın hakkında "zincirleme şekilde müstehcenlik" suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenirken, 27 yaşındaki fenomenin son paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

TESETTÜRE GİRDİ, TÜRBE ZİYARET ETTİ



Taşkın, alışılmış tarzının dışında kıyafetleri ve başörtüsüyle İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunan Hazreti Yüşa Türbesi'nden fotoğraf paylaştı.



Söz konusu fotoğrafın açıklamasına 'Huzur' ifadelerini ekleyen Taşkın'a binlerce yanıt gelirken, fenomen ismin hayatına bu şekilde devam etmeyeceği, yalnızca türbe ziyareti için tesettüre girdiği ortaya çıktı.