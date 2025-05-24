Alman spor giyim üreticisi Adidas, dün yaptığı açıklamada üçüncü taraf bir müşteri hizmetleri sağlayıcısında yaşanan veri ihlali nedeniyle bazı müşteri verilerinin çalındığını söyledi.
Şirket, potansiyel olarak etkilenmiş kişileri bilgilendirmeye başladığını ve olayı yetkili mercilere ilettiğini açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamada, çalınan verilerin çoğunlukla geçmişte müşteri hizmetleri yardım masasına başvuran tüketicilerle ilgili iletişim bilgilerinden oluştuğunu kaydedildi.
Çalınan veriler arasında şifreler veya kredi kartı bilgilerinin yer almadığı belirtildi.
ADİDAS MÜŞTERİLERİNDEN ÖZÜR DİLEDİ
Şirket yaptığı açıklamada, olaydan etkilenen müşterilerin bilgilendirildiğini belirtirken “Olayı kontrol altına almak için derhal adımlar attık ve önde gelen bilgi güvenliği uzmanlarıyla işbirliği yaparak kapsamlı bir soruşturma başlattık” dedi.
Adidas, müşterilerinden özür dileyerek, “Tüketicilerimizin gizliliğini ve güvenliğini korumaya kararlıyız. Bu olayın yarattığı endişe ve rahatsızlık nedeniyle içtenlikle üzgünüz” açıklamasında bulundu.