Manisa'nın Salihli ilçesinde altın alma bahanesiyle iş yerine gelen bir kişi, incelemek istediğini belirterek altın bilezikleri eline aldı. Şüpheli, bir süre incelediği yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki 15 adet bileziği alarak dükkandan koşarak uzaklaştı.
İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin Samet Ş. olduğu belirlendi.
Harekete geçen polis ekipleri, aynı gün düzenledikleri operasyonla şüpheliyi Keli Mahallesi'ndeki bir tarlada çaldığı altınlarla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.