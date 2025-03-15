Bursa'nın Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunda, araç sahibi ile istasyonda çalışan görevli arasında nedeni henüz belirlenemeyen bir tartışma çıktı.

TEKME VE YUMRUKLARLA SALDIRDILAR

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek, taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Kısa süreli arbede, diğer çalışanlar ve çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle yatıştırıldı.

Olayın ardından kavgaya karışan taraflar sakinleştirildi, ancak yaşanan anlar çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı. Olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.