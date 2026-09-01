Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eczacı, kendisi gibi eczacı olan eşiyle birlikte işlettiği eczaneye gelen müşteriye korku dolu anlar yaşattı.



İlaç almak için kasada bekleyen kadının boşluğundan faydalanmak isteyen sapık eczacı, önce telefonunu çıkardı ardından eğilerek kadının eteğinin altından fotoğrafını çekmeye çalıştı.





FARK EDİLİNCE İNKAR ETTİ



TV100'ün haberine göre mağdur kadın durumu fark ederek eczacıya tepki gösterirken, sapık eczacı uzun süre boyunca yaşananları inkar etti. Tartışmanın büyümesi üzerine kadının ve eczacının eşinin ısrarıyla kamera kayıtları incelendi.



Kamera kayıtlarında skandal saniye saniye görülürken, şok edici görüntülerin ardından eczacı inkarı bırakarak mağdur kadına yalvarmaya başladı. Özürler dileyen ve "Mesleğim biter, rezil olurum" sözleriyle kadına şikayetçi olmaması için yalvaran eczacıya, eşi de sert tepki gösterdi.





EŞİ AĞLAMA KRİZİNE GİRDİ



Sapık eczacının eşi de mağdur kadından özür dilerken, kadın yaşananlara "Bu özür dilenecek bir şey değil. Yanınıza kar mı kalsın istiyorsunuz" sözleriyle tepki gösterdi ve olay hakkında şikayetçi oldu.



Bu sırada kendisi gibi eczacı olan eşinin sapık davranışları ile yüzleşen kadın, eczanede sinir krizi geçirerek ağlamaya başladı ve eşine "Neden böyle bir şey yaptın? Sadece nedenini söyle, doktora mı gidelim?" sözleriyle bağırdı



ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI



Olayın önce emniyet ardından da savcılığa yansıması üzerine gözaltına alınan eczacı, sevk edildiği hakimlik tarafından 'adli kontrol şartıyla' serbest bırakıldı.