Samsun'da meydana gelen olay, bir vatandaşın alışveriş yaptığı işletmede yaşadığı iade sorunu nedeniyle CİMER’e başvurmasıyla gündeme geldi. Vatandaş, başvurusunda mağazada yüzde 50 indirim kampanyası bulunduğunu ancak çalışanların hiçbir ürünü iade almadıklarını söylediklerini aktardı.

‘GİT NEREYE ŞİKAYET EDERSEN ET’

Satın aldığı ürünün internette, mağazanın yüzde 50 indirimli satış fiyatından bile daha ucuza bulunduğunu belirten vatandaş, işletmenin kendisine “Git nereye şikayet edersen et” dediğini ifade ederek yaşadıklarını CİMER’e bildirdi.

Başvurunun Ticaret Bakanlığına iletilmesinin ardından Samsun Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, söz konusu işletmede denetim gerçekleştirdi.

İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Denetim kapsamında kırtasiye, temizlik ve züccaciye kategorilerindeki 400 ürün incelendi. Kontrollerde 10 üründe Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırılık belirlendi. İşletme hakkında idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde ayrıca 5 üründe indirimli satışların başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmediği, kampanya öncesindeki fiyatların da kanıtlanamadığı ortaya çıktı. Bu tespitler üzerine işletme, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Reklam Kuruluna sevk edildi.

‘DEVRİNİ KAPATIYORUZ İNŞALLAH’

Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Bekir Kaplan da denetimin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Kaplan, vatandaşın şikâyet etmesi yönünde yanıt veren işletmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Vatandaşa ‘Git şikayet et’ diyen işletmenin dileği gerçek oldu. Vatandaş şikayet etti, CİMER bize yönlendirdi, Bakanlığımız gereğini yaptı” ifadelerini kullandı.

Samsunlu olduğunu da vurgulayan Kaplan, tüketici haklarının korunması için 81 ilde denetimlerin sürdüğünü belirterek, “Git nereye şikayet edersen et devrini kapatıyoruz inşallah” mesajını verdi.