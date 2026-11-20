Downing Street tarafından yapılan açıklamaya göre İngiltere ve Avrupa Birliği (AB); yiyecek ve içecek, emisyon ticareti ve yeni bir gençlik hareketliliği programı konularında ilişkileri sıfırlama anlaşmasına vardı.

Ancak AB öğrencilerinin ödeyeceği öğrenim ücretlerinin seviyesine ilişkin görüşmeler henüz çözüme kavuşturulamadı.

Andy Burnham'ın Brüksel'deki zirve mekanına varması ve burada Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Avrupa Konseyi Başkanı António Costa tarafından karşılanmasının üzerinden bir saat bile geçmeden açıklama yapan bir 10 Numara sözcüsü, "Anlaşma tamamlandı, müzakereler sona erdi" ifadelerini kullandı.

Sözcü açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi her iki taraf da gençlik hareketliliği programının, SPS anlaşmasının ve emisyon ticareti sisteminin uygulanması için çalışacak. Her iki taraf da bunların ne zaman yürürlüğe gireceği konusunda mutabık kaldı. Bu tarihler, zamanı geldiğinde yayımlanacak olan ortak bildiride yer alıyor. Tüm uluslararası anlaşmalarda olduğu gibi, şimdi her bir ülkede kendi yasal süreci işleyecek. Bazı alanlarda ise görüşmeler devam edecek; bunlar daha sonra ortak bildiride belirtilecek."

BAZI PÜRÜZLER MEVCUT

Anlaşmanın duyurulmasının ardından İngiltere yetkilileri, öğrenim ücretleri konusunda uzlaşma sağlanamaması halinde söz konusu üç planın tehlikeye girebileceği yönündeki görüşlere şiddetle karşı çıkarak bu konuların tamamen ayrı olduğunu belirtti.

Daha önce AB yetkilileri, ana anlaşmalardaki ilerlemenin öğrenim ücretleri meselesine bağlı olacağına işaret etmişti.

Öğrenim ücretleri görüşmelerinin altı ay daha sürmesi planlanırken İngiltere yetkilileri, gıda ve tarım alanındaki yeni düzenlemelerin yürürlüğe gireceği Mart 2028'e kadar anlaşma sağlanamasa bile bu düzenlemelerin hayata geçeceği konusunda ısrarcı oldu.

Yetkililer ayrıca İngiltere'nin, AB'nin henüz nihai hale getirilmemiş "Made in Europe" politikasına katılım konusunda da ilke anlaşmasına vardığını bildirdi.

Çin'in Avrupa sanayisi üzerindeki artan etkisini sınırlandırmayı amaçlayan korumacı bir plan olan bu politikaya katılımı bir yetkili, özellikle öğrenim ücretleri anlaşmasından önce gerçekleşmesi nedeniyle "büyük bir kazanım" olarak nitelendirdi.