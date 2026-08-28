İBB davasının dün görülen 71. duruşmasında “örgüte yardım ve finansal destek sağlamakla” suçlanan tutuksuz sanık MAKYOL İnşaat’ın sahibi Adnan Çebi yaptı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Çebi, Makyol’un Ekrem İmamoğlu döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden hiçbir iş almadığını savundu. Çebi, “Hatta Ekrem İmamoğlu Belediye Başkanı seçildikten sonra, Kadir Topbaş döneminde alınan yaklaşık 1,5 milyar dolar değerindeki 2 adet işi de Cumhurbaşkanlığı kamu sözleşmelerinin devir ve tasfiye kararnamesi hükümleri uyarınca doğan haklarımız doğrultusunda tasfiye ettik” dedi.

Çebi, hakkındaki suçlamalardan birinin Makyol tarafından yapılan kreş ödemelerinin örgütsel finansman amacı taşıdığı iddiası olduğunu belirtti.

‘KREŞ HAYIR İŞİYDİ’

Çebi, kreşin yapımı için verdikleri 4 milyon 700 bin liranın hayır bütçeleri içinde sembolik olduğunu söyledi. Kreşin yapımını üstlenen Asoy İnşaat ile Makyol’un uzun yıllardır ticari ilişkisinin bulunduğunu aktaran Çebi, “Makyol İnşaat’ın kreşi yapan Asoy firması ile çalışmaya başlaması AKP’li Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’nun Esenyurt Belediye Başkanlığı döneminde” dedi.