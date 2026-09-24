Olay, saat 15.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir müteahhit ile inşaat işçileri arasın da alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevrede bulunan vatandaşlar, yaşanan arbede anını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle kavga sona erdi. Kavgada darp sonucu yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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