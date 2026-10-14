Futbol dünyasında yüksek kazançlarıyla bilinen yıldız isimler, saha dışındaki lüks tercihleriyle de gündeme geliyor. Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü ise saat seçimiyle bu isimlerden ayrılıyor. Siyah-beyazlı kulüpten yıllık 5 milyon Euro kazandığı belirtilen futbolcunun kolundaki saat, mütevazı fiyatıyla öne çıktı.

TARAFTARLARA İMZA DAĞITIRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Takvim'den Gökhan Kaya'nın haberine göre, geçtiğimiz günlerde arabasında taraftarlara imza dağıtırken görüntülenen Orkun Kökçü'nün kolundaki saat merak uyandırdı. Futbolcuların sıklıkla tercih ettiği lüks saat markalarıyla karşılaştırılan modelin, beklenenden çok daha uygun fiyatlı olduğu belirtildi.

SAATİN FİYATI YAKLAŞIK 400 DOLAR

Rolex, Patek Philippe ve Audemars Piguet gibi markaların milyonlarca lirayı bulan modelleriyle anıldığı futbol dünyasında Orkun Kökçü'nün tercih ettiği saatin yaklaşık 400 dolar seviyesinde olduğu aktarıldı.

Kökçü'nün saat tercihi, yüksek kazançlı sporcuların lüks tüketim alışkanlıklarına ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme getirdi.