ABD’nin Massachusetts eyaletine bağlı Marblehead kasabasında bir ev tadilatı sırasında, 18. ve 19. yüzyıllara ait 82 adet altın ve gümüş madeni para keşfedildi. Numismatic Guaranty Company (NGC) tarafından sertifikalandırılan ve "Marblehead Definesi" olarak adlandırılan koleksiyon, Ağustos 2023'te düzenlenen uluslararası müzayedede satışa sunuldu.

Marblehead'deki tarihi bir evin mutfak temel kazısı sırasında yerin altından çıkarılan madeni paraların, 1726 ile 1814 yılları arasında basıldığı belirlendi. Yapılan araştırmalarda, evin 200 yılı aşkın bir süre önce Batı Hint Adaları ile deniz ticareti yürüten ve en az iki ticaret gemisine sahip olan bir tüccara ait olduğu tespit edildi.

9 FARKLI ÜLKENİN DARPHANESİNE AİT PARALAR YER ALIYOR

Evin temelinden çıkarılan 82 parçalık koleksiyonun büyük bir bölümünü İspanyol İmparatorluğu’nun Meksika, Kolombiya, İspanya, Şili, Peru ve Bolivya’daki darphanelerinde basılan paralar oluşturuyor. Koleksiyonda ayrıca Fransa, Brezilya ve Amerika Birleşik Devletleri menşeli madeni paralar da bulunuyor.

Eksperler, bulunan topluluğun ABD'nin bağımsızlığını kazandığı ilk yıllarda bölgede dolaşımda olan para çeşitliliğini yansıtan tarihî bir belge niteliğinde olduğunu ifade ediyor.

ÖZEL SERTİFİKA VE ETİKETLE KAPSÜLLENDİ

Derecelendirme kuruluşu NGC, koleksiyondaki tüm parçaları inceleyerek "Marblehead Treasure" (Marblehead Definesi) ibareli özel etiketiyle kapsülledi. Aralarında 1789 basımı Fransız Ecu’su ile 1776 yılına ait Meksika 8 eskudoluk altın paranın da yer aldığı bazı özel parçalara ise resmi "kazı kurtarma sertifikası" verildi.

EN DEĞERLİ PARÇA ORTAYA ÇIKTI

Müzayedenin en yüksek değerli lotu olarak öne çıkan parça, 1764MO MF basımı Meksika 8 eskudoluk altın madeni para oldu. İspanya Kralı III. Carlos’un "fare burnu" olarak adlandırılan portresini taşıyan ve NGC tarafından "AU 55" derecesi verilen paraya 7.000 ile 10.000 ABD Doları arasında tahmini değer biçildi. Bu parçanın, NGC kayıtlarında bugüne kadar derecelendirilen yalnızca üç örnekten biri ve en yüksek kondisyona sahip olanı olduğu bildirildi.

Koleksiyonda öne çıkan diğer önemli parçalar ve tahmin edilen satış değerleri şu şekilde sıralandı:

1789 Kolombiya 8 Eskudo (JJ - 1789NR): 1808'de tahttan çekilen Kral IV. Carlos'un portresini taşıyan parça için 2.000 - 2.500 dolar,

1789 Fransa Ecu (1789M): Fransız Devrimi'nin başladığı yıla ait ve XVI. Louis dönemi olan parça,

1791 Şili 8 Eskudo (1791SO DA): NGC AU 58 dereceli parça için 1.800 - 2.400 dolar,

1772, 1774 ve 1779 Kolombiya 8 Eskudo Paraları: 1.600 ile 2.400 dolar arasında değişen değerler.

BİR MÜZAYEDEDE SATILDI

NGC tarafından 20 Temmuz 2023'te kamuoyuna duyurulan define, Stack’s Bowers Galleries tarafından düzenlenen "Ağustos 2023 Global Müzayedesi" kapsamında 15, 18 ve 22 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen oturumlarda açık artırmaya çıkarıldı.