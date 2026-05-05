Mutfak çekmecelerinde zamanla oluşan nem, hem kötü kokuya hem de hijyen sorunlarına yol açabiliyor. Bu durumu önlemek için önerilen pratik yöntem ise çekmece tabanına alüminyum folyo sermek.

NEMİ VE KOKUYU AZALTIYOR

Alüminyum folyo, çekmece içinde koruyucu bir katman oluşturarak nemin yüzeye işlemesini sınırlandırıyor. Bu sayede rutubet kaynaklı kokuların oluşması engelleniyor ve mutfak gereçleri daha temiz bir ortamda kalıyor.

HİJYENİ DESTEKLİYOR

Kapalı alanlarda biriken nem, bakteri oluşumu için uygun bir zemin oluşturabiliyor. Folyo kullanımı, yüzey ile temasın azalmasını sağlayarak hijyenin korunmasına yardımcı oluyor.

TEMİZLİĞİ DE KOLAYLAŞTIRIYOR

Çekmece içinde biriken kırıntı ve kirler doğrudan yüzeye yapışmak yerine folyo üzerinde kalıyor. Böylece temizlik için yalnızca folyoyu değiştirmek yeterli oluyor.