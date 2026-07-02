Tebeşirin ana bileşeni olan kalsiyum karbonat, gözenekli yapısı sayesinde bulunduğu kapalı alandaki fazla nemi emebiliyor. Özellikle mutfak çekmecelerinde oluşan nemi azaltmaya yardımcı olan bu yöntem, metal yüzeylerde oksidasyonun yavaşlamasına ve parlaklığın daha uzun süre korunmasına destek oluyor.

NEMİ AZALTMAYA YARDIMCI OLUYOR

Uzmanlar, tebeşirin çatal ve bıçaklarla doğrudan temas etmeden çekmecenin boş bir köşesine yerleştirilmesini öneriyor. Bu sayede çekmece içindeki nem dengesi korunurken, metal yüzeylerde oluşabilecek su lekeleri ve paslanma riski de azaltılabiliyor. Aynı yöntem, metal mutfak gereçleri ve bijuteri ürünlerinin saklandığı çekmecelerde de kullanılabiliyor.

BELLİ ARALIKLARLA DEĞİŞTİRMEK GEREKİYOR

Tebeşir zamanla emdiği nem nedeniyle etkisini kaybediyor. Bu nedenle parçalanmaya başladığında veya birkaç ay kullanıldıktan sonra yenisiyle değiştirilmesi tavsiye ediliyor. Düzenli olarak yenilenen tebeşir, çekmece içindeki nemin kontrol altında tutulmasına yardımcı olarak metal eşyaların kullanım ömrünü uzatabiliyor.