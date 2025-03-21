İstanbul'un Firuzköy Mahallesi'ndeki bir kız öğrenci yurdunda, kendisini mutfak görevlisi olarak tanıtan M.K., sabah saatlerinde yurtta öğrencilerin odalarına girerek bazı eşyaları aldı. Olay, saat 07.30 sıralarında meydana geldi.

"ARKADAŞLIK TEKLİFİNDE BULUNDU"

İddiaya göre, M.K. katlardaki odaları dolaşarak öğrencilerin kişisel eşyalarını çaldı. Ayrıca, okula gitmek üzere giyinen ve bir süre takip ettiği üniversiteli kızlara da arkadaşlık teklifinde bulundu.

Genç kızlardan birinin tepki göstermesi ve diğer öğrencilerin yardım istemesi üzerine, yurt güvenlik görevlileri M.K.'yi yakaladı. Olay yerine gelen polis ekibi, şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Polis, M.K.'nin çaldığı eşyaların arasında bir cüzdan ve bir miktar para olduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerde, M.K.'nin daha önce çeşitli suçlardan 21 adet kaydı olduğu, bu suçlar arasında 'Kasten yaralama', 'Tehdit' ve 'Uyuşturucu' suçlarının bulunduğu öğrenildi.

ÖĞRENCİLER PROTESTO ETTİ

Olayın ardından öğrenciler, akşam saatlerinde yurt önünde protesto gösterisi düzenledi. Kız ve erkek öğrencilerden oluşan kalabalık, "Güvenlik uykuda öğrenciler tehlikede" yazılı dövizler taşıyarak sloganlar attı.