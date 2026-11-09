Almanya'dan ABD'ye yerleşen Lillian Vernon, evinin mutfak masasından başlattığı küçük girişimi yıllar içinde milyonlarca dolarlık bir şirkete dönüştürdü. Bir zamanlar üzerinde ürünlerini hazırlayıp satış planları yaptığı ilk çalışma masası ve şirketine ait arşivler, Smithsonian Ulusal Amerikan Tarihi Müzesi koleksiyonuna dahil edildi.

50 DOLAR KAZANMA HEDEFİYLE BAŞLADI

1927 yılında Almanya'da dünyaya gelen Vernon, 1951 yılında ek gelir elde etmek amacıyla ticarete atıldı. İş hayatına haftada 50 dolar kazanma hedefiyle başlayan girişimci, ilk olarak babasının ürettiği el çantalarını satışa çıkardı. Ürünlerini dergi ilanları aracılığıyla tanıtan Vernon, daha sonra kişiye özel çanta ve aksesuarların satışına yöneldi.

MİLYONLARCA DOLAR KAZANIYOR

Mutfak masasındaki küçük girişim, zamanla geniş ürün yelpazesine sahip büyük bir katalog şirketine dönüştü. Milyonlarca dolarlık büyüklüğe ulaşan Lillian Vernon Corporation, yıllarca perakende sektörünün tanınan markalarından biri oldu. Vernon'ın ilk işlerini yürüttüğü mutfak masası, şirketin kuruluş dönemine ait ürünler ve kişisel arşivleriyle birlikte bugün müzede ziyaretçilerin karşısına çıkıyor.