Hollanda toprakları içinde yer alan Belçika'ya bağlı Baarle-Hertog ile Hollanda'ya bağlı Baarle-Nassau belediyeleri, düz bir sınır hattı yerine birbirinin içine geçmiş toprak parçalarından meydana geliyor. Bölgede Belçika'ya ait 22 ayrı toprak parçası bulunurken, bu parçaların içerisinde ise Hollanda'ya ait 8 farklı toprak adacığı yer alıyor.

SINIR ÇİZGİLERİ KALDIRIMLARDAN EVLERİN İÇİNE UZANIYOR

Orta Çağ döneminden kalan feodal arazi anlaşmaları ve toprak takasları sonucunda şekillenen bu karmaşık harita, kasaba merkezinde kaldırımlara işlenen beyaz haç işaretleriyle belirginleştiriliyor. Resmi sınır hatları sokakları bölmekle kalmayıp perakende mağazalarının, kafelerin ve konutların oturma odaları ile mutfak masalarının tam ortasından geçiyor.

EVLERİN HANGİ ÜLKEYE BAĞLI OLDUĞU NASIL BELİRLENİYOR?

Sınır çizgisinin tam üzerinde yer alan binalarda yaşayanların hangi ülkenin kanunlarına, vergi sistemine ve belediye hizmetlerine tabi olacağı "ön kapı kuralı" ile tespit ediliyor. Bir yapının ana giriş kapısı hangi ülkenin toprakları içinde kalıyorsa, o mülk tamamen o devlete bağlı sayılıyor ve kapı numaraları ilgili ülkenin bayrak renkleriyle işaretleniyor.

İki ülkenin ulusal yasalarının ve yerel düzenlemelerinin farklılaştığı durumlarda kasabada sıra dışı görüntüler ortaya çıkıyor. Geçmişteki salgın kısıtlamaları ve gece kapanış saati uygulamaları sırasında Hollanda ve Belçika hükümetlerinin farklı saatlerde kapanma kararı aldığı dönemlerde, sınır üzerindeki kafelerde oturan müşteriler sandalyelerini aynı masanın diğer tarafına çekerek komşu ülke sınırları içinde oturmaya devam etti.