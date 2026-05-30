Evlerde sıkça tercih edilen cam bardakları dolaplara ağız kısmı aşağı gelecek şekilde yerleştirme alışkanlığı, uzmanların son değerlendirmelerine göre bazı önemli riskler taşıyor. Mutfak hijyeni ve mutfak eşyalarının kullanım ömrüne dair yapılan incelemeler, bu yöntemin sanıldığı kadar doğru olmadığını gösterdi

NEM VE KOKU PROBLEMİ OLUŞABİLİYOR

Bardakların ağız kısmının raf yüzeyiyle doğrudan temas etmesi, iç bölümdeki hava akışını kesiyor. Bu durum zamanla nem birikimine ve rahatsız edici rutubet kokularının oluşmasına yol açabiliyor.

CAMDA MİKRO HASAR RİSKİ

Cam bardakların en hassas noktası ağız kenarları olarak biliniyor. Ağırlığın bu ince bölgeye binmesi, zamanla mikroskobik çatlaklara ve küçük deformasyonlara neden olarak bardakların ömrünü kısaltabiliyor.

HİJYEN AÇISINDAN SAKINCALI

Dolap raflarının her zaman bardak içi kadar hijyenik temizlenememesi de önemli bir risk olarak değerlendiriliyor. Bardakların doğrudan raf yüzeyiyle temas etmesi, iç yüzeyin toz ve kalıntılarla temas etme ihtimalini artırıyor.

UZMANLARDAN ÖNERİ

Uzmanlar, cam bardakların ağızları yukarı bakacak şekilde saklanmasını öneriyor. Bu yöntemde ağırlık en dayanıklı bölge olan tabana biniyor ve bardak içi hava alarak daha hijyenik şekilde korunabiliyor.