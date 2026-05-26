Samsun’un Ladik ilçesinde mutfak tüpü hortumunun erimesi sonucu çıktığı belirtilen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Deliahmetoğlu Mahallesi’nde sabah saatlerinde Cafer ve İsmet Özgen’e ait evde iddiaya göre, mutfak tüpü hortumunun erimesi sonucu yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüdü. Durumu fark eden Özgen, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese Havza İtfaiye Amirliği ve Ladik İtfaiye Şubesi ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

