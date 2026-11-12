Yıllardır lüks ve şıklığın simgesi olarak görülen klasik mermer tezgahlar, mutfak dekorasyonunda yerini çok daha dayanıklı ve fonksiyonel yeni nesil yüzeylere bırakıyor. İç mimarların ve mutfak tasarımcılarının yeni dönem tercihlerine göre, leke tutma ve çizilme dezavantajı bulunan doğal mermerin tahtını sarsan iki güçlü alternatif hızla yaygınlaşıyor.

MUTFAKLARDAKİ MERMER TEZGAHLAR TARİH OLUYOR

Doğal mermerin limon ve sirke gibi asitli gıdalardan kolayca etkilenmesi ve düzenli bakım gerektirmesi, kullanıcıları daha pratik çözümlere yöneltti. Bu değişimin başrolünde ise yüksek ısı ve basınç altında üretilen porselen tezgahlar yer alıyor. Sıfır gözenekli yapısıyla kesinlikle leke tutmayan, üzerine doğrudan sıcak tencere konulabilen ve çizilmelere karşı tam direnç gösteren porselen yüzeyler, modern mutfakların bir numaralı tercihi haline geldi.

ARTIK BU MALZEMELER İSTENİYOR

Mermerin yerini alan bir diğer güçlü seçenek ise doğal taşın estetiğini teknolojik dayanıklılıkla birleştiren kuvars tezgahlar oldu. Gözeneksiz yapısı sayesinde bakteri barındırmayan, darbelere karşı yüksek dayanıklılık sunan ve mermer desenlerini birebir yansıtabilen kuvars yüzeyler, hem şıklık hem de hijyen arayanların ilk tercihi olarak öne çıkıyor.

HEM LEKE TUTMUYOR HEM ÇİZİLMİYOR

Uzmanlar, mutfakların artık sadece yemek pişirilen alanlar değil, evin merkezindeki yoğun yaşam noktaları haline geldiğini vurguluyor. Bakım gerektirmeyen, ısıya ve lekelere karşı tam koruma sağlayan porselen ve kuvars yüzeyler, klasik mermerin yarattığı kullanım zorluklarını tamamen ortadan kaldırarak mutfaklarda yeni bir dönemi başlatıyor.