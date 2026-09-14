Gazeteci Olcay Aydilek’in sosyal medya hesabından aktardığı bilgilere göre, peş peşe gelen zamlardan mutfak tüpü de nasibini aldı. Sektör temsilcilerinin değerlendirmelerine yer verilen paylaşımda, tüp fiyatlarında yeni bir yükseliş dalgasının kapıda olduğu vurgulandı.

Sosyal medya hesabı üzerinden piyasadaki son durumu değerlendiren gazeteci Olcay Aydilek, 12 kilogramlık ev tüpünün 1550 TL’ye, küçük piknik tüpünün ise 350 TL’ye kadar yükseldiğini ifade etti. Zamların ardı arkasının kesilmediğine dikkat çekilen paylaşımda, konuya ilişkin bir sektör yetkilisinin görüşlerine de yer verildi.

Olcay Aydilek şu paylaşımı yaptı:

Aydilek'in aktardığına göre tüp fiyatlarındaki artışı değerlendiren yetkili, "Üst üste zam geldi. Kısa bir süre içinde 2 bin TL’yi de görebiliriz" diyerek önümüzdeki günlerde fiyatların 2 bin lira seviyesine dayanabileceği konusunda uyarıda bulundu.