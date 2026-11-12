ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) yayımladığı geri çağırma kayıtlarına göre, Wise Wife markası altında satılan öğütülmüş tarçın ürünleri incelemeye alındı. Günlük hayatta sıkça kullanılan bir baharatın ağır metal riskiyle gündeme gelmesi dikkat çekerken, tüketicilerden geri çağırma kapsamındaki ürünleri kullanmamaları istendi.

TOZ TARÇINDA KURŞUN ŞÜPHESİ

ABD'de Wise Wife markalı öğütülmüş tarçın, yüksek kurşun seviyeleriyle kirlenmiş olabileceği gerekçesiyle geri çağrıldı. 29 Ekim 2026 tarihli kayıtlara yansıyan karar, gıda ürünlerindeki ağır metal riskini yeniden gündeme taşıdı.

Kurşun, vücutta birikebilen ve uzun süreli maruziyette ciddi sağlık sorunlarına neden olabilen toksik bir metal olarak biliniyor. Özellikle çocuklar ve hamileler açısından daha büyük risk oluşturan kurşuna maruz kalmak, sinir sistemi ve gelişim üzerinde olumsuz etkilere yol açabiliyor.

TÜKETİCİLERE KULLANMAYIN UYARISI

Geri çağırma kararı kapsamında tüketicilerin ellerindeki ürünlerin marka ve parti bilgilerini kontrol etmeleri istendi. Yetkililer, geri çağırmaya konu olan tarçının tüketilmemesi gerektiğini belirtti.

Gıda ürünlerinde kurşun bulunması, üretim ve tedarik süreçlerindeki olası kirlenme risklerini de gündeme getiriyor. Baharatlar, yetiştirildikleri toprak, işleme koşulları veya üretim aşamalarındaki temas nedeniyle ağır metallere maruz kalabiliyor.