Ticaret Bakanlığı, sağlığa sağlığa karşı risk yaratacak ürünleri açıkladığı listesine mutfakların vazgeçilmezi olarak kullanılan yağ çözücülerden birini ekledi.
Bakanlığı "Güvensiz Ürün Portalı"nda açıkladığı listeye "Mikrotem" marka yağ çözücü eklendi.
Bakanlık, "Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik Madde 36/2/B Çocuk Emniyetli Kapatma Düzeneklerine Dair Kurallar Ve Madde 36/2/C Dokunsal Uyarılar Kısımlarına Aykırılık" gerekçesiyle ürünün toplatılması ve yasaklanmasına karar verdi.