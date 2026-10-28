İngiltere merkezli bir şirket tarafından geliştirilen cihaz, bitkilerin ihtiyaç duyduğu ışık, su ve sıcaklık koşullarını kontrol ederek yetiştirme sürecini kolaylaştırmayı hedefliyor. Böylece kullanıcıların toprakla uğraşmadan, evlerinin içinde taze yeşillikler yetiştirebilmesi amaçlanıyor.

TOPRAK OLMADAN SEBZE YETİŞTİRİYOR

Sistemin temelinde, bitkilerin toprak yerine besin içeren suyla yetiştirildiği hidroponik yöntem bulunuyor. Cihazın içinde yer alan aydınlatma ve sulama mekanizmaları, bitkilerin büyümesi için gerekli koşulların oluşturulmasına yardımcı oluyor.

Kullanıcılar, yetiştirmek istedikleri bitkilerin tohumlarını uygun bölmelere yerleştirerek süreci başlatabiliyor. Cihazın otomatik kontrol özellikleri sayesinde geleneksel yetiştiricilikte gereken bazı bakım işlemleri azaltılıyor.

Üreticinin açıklamasına göre belirli mikro filiz türleri uygun koşullarda yaklaşık 8 günde hasat edilebiliyor. Ancak bu süre bütün sebzeler için geçerli değil. Mikro filizler, bitkilerin gelişiminin erken döneminde tüketilen küçük yeşilliklerden oluşuyor.

Cihazın içinde bulunan LED lambalar güneş ışığının yerini alırken sensörler sıcaklık, nem ve hava dolaşımını takip ediyor. Dahili kamera sayesinde bitkilerin gelişimi akıllı telefon üzerinden de izlenebiliyor. Uygulama, hasat zamanı geldiğinde kullanıcıya bildirim gönderebiliyor.

İKİ FARKLI MODEL GELİŞTİRİLDİ

İngiltere merkezli şirket, cihazı farklı ihtiyaçlara yönelik iki model halinde tanıttı. Tek yetiştirme tepsisine sahip küçük model bir veya iki kişilik kullanım için tasarlanırken büyük model üç tepsi ve 3,5 litrelik su haznesiyle üç ila beş kişilik aileleri hedefliyor.

Sistemde fesleğen, nane, turp filizi, marul ve bezelye filizi gibi farklı yeşillikler yetiştirilebiliyor. Şirket, 38'den fazla bitki çeşidi ve sekiz özel karışım sunmayı planlıyor. Çoğu ürünün hasadı yaklaşık 10-15 gün sürerken bazı mikro filizlerde bu süre sekiz güne kadar düşebiliyor.

Kitlesel fonlama platformu üzerinden ön siparişe sunulan cihazın başlangıç fiyatı küçük model için 249 sterlin, büyük model için 299 sterlin olarak açıklandı. İlk teslimatların Şubat 2027'de yapılması hedefleniyor. Ancak seri üretim henüz başlamadığı için teslimat takvimi projenin finansmanına ve üretim sürecine bağlı olacak.