Özellikle plastik tahtalarda zamanla oluşan bıçak izleri bakterilerin tutunabileceği alanlar yaratabiliyor. Ayrıca doğrama sırasında yüzeyden mikroplastik parçacıkların koparak yiyeceklere karışabildiği belirtiliyor.

AHŞAPTA BAKTERİ DAHA HIZLI AZALDI

Freie Universität Berlin araştırmacıları, ahşap ve plastik kesme tahtalarını karşılaştırdı. Araştırmada, E. coli bakterisinin ahşap yüzeyde daha hızlı azaldığı görüldü.

Evlerde kullanılan 100 kesme tahtasının incelendiği başka bir çalışmada da plastik tahtalardaki toplam bakteri seviyesinin ahşap tahtalara kıyasla daha yüksek olduğu tespit edildi. Araştırmacılar buna rağmen malzemenin tek başına hijyen garantisi vermediğine dikkat çekti.

PLASTİKTE MİKROPLASTİK RİSKİ

Plastik kesme tahtalarında bıçak darbeleriyle çok küçük plastik parçacıklar yüzeyden ayrılabiliyor. Araştırmalar, kullanım sıklığına ve kesme biçimine bağlı olarak bu parçacıkların yiyeceklere geçebildiğini ortaya koyuyor.

Uzmanlara göre hangi malzeme tercih edilirse edilsin tahtanın iyi temizlenmesi ve tamamen kurutulması önemli. Derin bıçak izleri oluşan tahtaların değiştirilmesi ve çiğ et ile sebzeler için ayrı kesme tahtalarının kullanılması da çapraz bulaşma riskini azaltıyor.