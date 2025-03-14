Çin'de yaşayan 60 yaşındaki kadın; üç gündür devam eden yüksek ateş ve şiddetli bilinç kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Kadın o kadar kötü durumdaydı ki konuşamıyor ve çevresindekileri anlayamıyordu.

Doktorlar ilk etapta menenjit şüphesiyle hareket etti. Yapılan MR incelemesinde beyninde çok sayıda lezyon tespit edildi ve bu da enfeksiyon ihtimalini güçlendirdi. Ancak iki haftalık antibiyotik tedavisine rağmen hastanın durumu giderek kötüleşti.

SEBEBİ MUTFAKTAKİ BASİT BİR HATA ÇIKTI

Yapılan ileri tetkikler, kadının bağışıklık sisteminin anormal seviyede eozinofil (beyaz kan hücresi) ürettiğini ortaya koydu ki bu durum da parazitik bir enfeksiyona işaret ediyordu.

Daha detaylı incelemelerde hastanın belirtiler başlamadan önce tatlı su kereviti (crayfish) tükettiği belirlendi. Bu durum doktorları Angiostrongylus cantonensis adlı tehlikeli bir parazit kurt türüne yönlendirdi.

Bu parazit; iyi pişirilmemiş deniz ürünlerinden bulaşıyor ve beyne yerleşerek eozinofilik menenjite neden olabiliyor. Bu nadir hastalık parazitlerin neden olduğu beyin iltihabı olarak biliniyor.

İKİ HAFTADA YENİDEN KONUŞMAYA BAŞLADI

Hastaya acilen antiparaziter ilaç albendazol verildi. İki hafta içinde konuşma yetisini yeniden geri kazanan hastanın sağlığı da hızla iyiye döndü. Dört ay sonra yapılan kontrollerde beyindeki lezyonların büyük ölçüde küçüldüğü ve hastanın neredeyse tamamen iyileştiği görüldü.